Portugal com mais 10 mortes e 1.782 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 10 mortes e 1.782 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 721 mortes e 1034 947 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 45 659 casos, mais 702 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 698 doentes, mais 41 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 148 doentes, mais 5.

Os dados indicam ainda que mais 1.070 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 971 567 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 45 959 contactos, menos 764 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 312,7 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 317,7 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente estão em 0,99.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Até ao meio dia de hoje tinham sido vacinadas 19 mil pessoas, 16 mil são jovens entre os 12 e 17 anos.

Este é o segundo fim de semana de vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos. Ao mesmo tempo, a modalidade “Casa Aberta” funciona em todos os centros de vacinação do país, sem limite de idade.

São 86 mil os jovens dos 12 aos 17 anos têm a primeira dose agendada para este fim de semana. Vão juntar-se aos cerca de 150 mil que foram vacinados há 15 dias.

Mas não são só os jovens que têm oportunidade para se vacinar. Este fim de semana, a modalidade “Casa Aberta” funciona em todos os centros de vacinação do país e não há limite de idade. Quem for levar a primeira dose, pode optar pelo local onde levará a segunda, independentemente da área de residência.

Pandemia já fez mais de 4,4 milhões de mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 4.492.854 mortos no mundo desde que a OMS detetou a doença na China no fim de 2019, segundo um balanço feito hoje pela AFP a partir de fontes oficiais.

Mais de 215.876.370 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da epidemia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

