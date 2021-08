Portugal regista 9 mortes e 1.072 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 9 mortes e 1.072 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.730 mortes e 1.036.019 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 45.581 casos, menos 78 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 705 doentes, mais 7 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 149 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 1.141 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 972.708 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 45.327 contactos, menos 632 relativamente a domingo.

Taxa de incidência nacional desce para menos de 300 casos por 100 mil habitantes



A taxa de incidência nacional desceu de 312,7 para 297,7 casos de infeção por 100 000 habitantes e no continente dos 317,7 para 303,3 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional desceu para 0,98 e no continente manteve-se em 0,99.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Em atualização

OMS admite que morram mais de 200 mil pessoas na Europa até dezembro

A Organização Mundial de Saúde relacionou esta segunda-feira o aumento "muito preocupante" de novos contágios pelo SARS-CoV-2 nas últimas semanas na Europa com baixas taxas de vacinação, admitindo que 236 mil pessoas possam morrer com covid-19 até dezembro.

O diretor regional para a Europa da OMS, Hans Kluge, afirmou hoje em conferência de imprensa que "o número de mortes na região aumentou 11% na semana passada, com uma projeção credível a prever 236.000 mortes na Europa até dezembro".

O aumento da incidência de novos casos está também relacionado com uma maior presença da variante Delta, mais contagiosa, o alívio de medidas de restrição de movimentos dos cidadãos e o aumento das viagens, considera a OMS.

"Devemos ser firmes e manter as várias linhas de proteção, incluindo a vacinação e as máscaras. As vacinas são o caminho para reabrir as sociedades e estabilizar as economias", defendeu Hans Kluge.

Mais de 100.000 pessoas vacinadas em Portugal no fim de semana

No fim de semana foram vacinadas mais de 100.000 pessoas contra a covid-19, das quais mais de 80.000 jovens dos 12 aos 17 anos, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

Na passada sexta-feira, a task force anunciou que a modalidade "Casa Aberta" estava a funcionar em todos os centros de vacinação do país, sem limites de idade, desde que obtenham a senha digital.

Passou a ser possível, a partir do dia 27 de agosto, aos utentes receber a segunda dose da vacina num centro de vacinação diferente. Os utentes devem informar os profissionais que pretendem receber a segunda dose noutro local.

Segundo os dados mais recentes, Portugal conta com mais de 73% da população com o esquema vacinal completo e perto de 83% com pelo menos uma dose da vacina.