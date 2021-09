Portugal com mais 13 mortes e 1.713 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 13 mortes e 1.713 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.785 mortes e 1.045.857 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 42.358 casos, menos 951 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 664 doentes, menos 17 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 139 doentes, mais 3.

Os dados indicam ainda que mais 2.651 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 985.714 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 42.869 contactos, menos 651 relativamente a sexta-feira.

Portugal está a chegar ao limite da população que pode ou quer ser vacinada contra a covid-19, afirma em entrevista à agência Lusa o coordenador da 'task-force', vice-almirante Gouveia e Melo.

"Estamos a chegar ao limite do público-alvo para ser vacinado", indica, apontando que a meta de 85% da população portuguesa com vacinação contra a covid-19 completa deverá ser atingida até ao fim do mês, disse à Agência Lusa o coordenador da 'task-force', vice-almirante Gouveia e Melo.