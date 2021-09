Portugal com mais 13 mortes e 1.190 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 13 mortes e 1.190 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.798 mortes e 1.047.047 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 42.423 casos, mais 65 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 665 doentes, mais 1 do que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 138 doentes, menos 1.

Os dados indicam ainda que mais 1.112 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 986.826 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 42.469 contactos, menos 400 relativamente a sábado.

Em atualização.

Com o avanço do processo de vacinação contra a covid-19, vários centros começam a reduzir os horários de atendimento e preparam já o fecho.

O fim do processo está cada vez mais próximo, garante o vice-almirante Gouveia e Melo, em entrevista à Agência Lusa. No final deste mês, 85% dos portugueses já deverão ter as duas doses da vacina.

As percentagem que faltam são preenchidas pelas crianças dos zero aos 12 anos - que representam entre 11 e 12 % da população - e pelos 3 a 4% de pessoas que recusam a vacina.

Nesta altura, 75% dos portugueses têm a vacinação completa e 85% já recebeu uma dose da vacina. O secretário de Estado de Saúde elogiou os resultados, durante uma visita ao centro de vacinação de Paredes. Diogo Serras Lopes disse que estes números contrariam os prognósticos pessimistas que se fizeram ouvir.

