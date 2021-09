Portugal com mais 10 mortes e 1.778 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais de 10 mortes e 1.178 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.826 mortes e 1.050.719 casos covid-19. Esta terça-feira, continuam ativos 39.665 casos, menos 245em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que o número de internados é de 621, menos 29 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 135 doentes.

Os dados ainda indicam que mais 2.013 utentes recuperaram do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 993.228 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 39.122 contactos, menos 1.233 que na terça-feira.

Incidência volta a descer, transmissibilidade mantém-se

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias desceu hoje em relação a segunda-feira, com o índice de transmissibilidade (Rt) a manter-se a nível nacional e no continente.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional baixou de 276 casos para 259,6.

Em Portugal continental, a taxa de incidência baixou de 283,8 casos para 267,4.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - mantem-se em 0,92 a nível nacional e em 0,93 em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 fixa-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)".

Portugal já tem 78% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 85% com pelo menos uma dose administrada, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, contabiliza 8.759.684 residentes em Portugal (85%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 7.941.747pessoas (78%) com a vacinação completa.

Nas faixas etárias a partir dos 65 anos a vacinação abrange já a quase totalidade da população: 99% tem a vacinação completa. A percentagem mantém-se igual para a faixa etária a partir dos 80 anos.

Destaque para a percentagem de vacinação dos jovens entre os 12 e 17 anos: 81% já têm uma dose da vacina e 25% a vacinação completa.

Dos 18 aos 24 anos, 86% tomaram uma dose - na semana passada o número era de 54% - e 64% tem a vacinação completa, uma subida de 30% face à semana anterior.

Entre os 25 e os 49 anos, há 92% de vacinados com uma dose e 85% com a vacinação completa. Já entre os 50 e os 64 anos há 99% de vacinados com uma dose e 97% com vacinação completa.

Veja mais sobre a situação da pandemia em Portugal:

LINKS ÚTEIS