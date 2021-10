Portugal com mais sete mortes e 449 novos casos de covid-19 em 24 horas

Artigo em atualização.

Portugal contabiliza este domingo mais sete mortes e 449 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.993 mortes e 1.071.114 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 30.367 casos, mais 110 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 342 doentes, mais cinco. Nos cuidados intensivos estão 69 doentes, mais quatro do que no dia anterior.

Os dados indicam ainda que mais 332 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.022.754 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 27.560 contactos, mais 75 relativamente ao dia anterior.

Pandemia provocou a morte a 4.793.613 pessoas em todo o mundo

A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 já causou, pelo menos, 4.793.613 mortes, desde que a doença foi identificada na China, em dezembro de 2019, segundo um balanço divulgado pela AFP este domingo.

Segundo a agência noticiosa AFP, em todo o mundo já se registaram 234.542.240 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia. A maioria dos pacientes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada mantém sintomas por semanas ou até meses.

No sábado, foram registadas em 24 horas 6.364 novas mortes e 396.062 novos casos de infeções em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de mortes num só dia foram os Estados Unidos da América (983), Rússia (890) e México (614).

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil, com 597.723 mortes e 21.459.117 casos, Índia, com 448.817 mortes e 33.813.903 casos, México, com 278.592 mortes e 3.678.980 casos, e a Rússia, com 209.918 mortes e 7.586.536 casos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, levando em consideração o excesso de mortalidade ligada direta e indiretamente à covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas a três vezes superior ao registado oficialmente.

Veja também:

LINKS ÚTEIS