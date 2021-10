Portugal contabiliza esta segunda-feira mais sete mortes e 193 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.000 mortes e 1.071.307 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 30.222 casos, menos 145 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela que estão internados 351 doentes, mais nove. Nos cuidados intensivos estão 68 doentes, menos um.

Os dados indicam ainda que mais 331 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.023.085 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 26.574 contactos, menos 986 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência desce e índice de transmissibilidade sobe

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou esta segunda-feira a descer quer no continente quer a nível nacional, registando-se, por outro lado, uma ligeira subida no índice de transmissibilidade.

A taxa de incidência nacional desceu para 94,3 casos de infeção por 100 000 habitantes (estava em 101,7). No continente a tendência de descida mantém-se, está agora nos 95,1 casos por 100 000 habitantes (estava em 103,0 casos).

O R(t) nacional está em 0,91 e no continente em 0,90 (ambos estavam em 0,89).

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

Artigo em atualização.

Os portugueses com mais de 65 anos deverão começar a tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19 neste mês de outubro. Luís Marques Mendes diz que o processo deve ficar concluído até ao natal.

O Ministério da Saúde está à espera da decisão da Agência Europeia do Medicamento e o Governo já garantiu que haverá vacinas suficientes para arrancar com a inoculação da terceira dose.

Pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 que viajem de Portugal deixam hoje de ser obrigadas a apresentar testes ao coronavírus para entrar em Inglaterra, mas o sistema simplificado deixa de fora países africanos e sul-americanos.

O novo sistema substituiu o antigo modelo que classificava os países com as cores do semáforo de acordo com o grau de risco, embora o Governo britânico mantenha em vigor uma lista vermelha que inclui Angola e Moçambique.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou esta segunda-feira que vai mudar a estratégia de eliminação total da covid-19 para um novo modelo que tem em conta as taxas de vacinação para flexibilizar as restrições à circulação.

"A eliminação foi importante porque não tínhamos vacinas. Agora sim, para que possamos começar a mudar a forma como fazemos as coisas. Temos mais opções e temos boas razões para estar otimistas quanto ao futuro, mas não podemos apressar as coisas", disse Jacinda Ardern numa conferência de imprensa.

Ardern salientou que, apesar desta mudança, ainda é necessário "conter e controlar o vírus tanto quanto possível" para esta transição.

Mais de 4,7 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.771.320 mortes em todo o mundo, entre 233,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis