Portugal com mais quatro mortes e 730 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais quatro mortes e 730 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.004 mortes e 1.072.037 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 29.884 casos, menos 338 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 346 doentes, menos cinco. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, menos seis.

Os dados indicam ainda que mais 1.064 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.024.149 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 26.018 contactos, menos 556 relativamente ao dia anterior.

Artigo em atualização.

Os portugueses com mais de 65 anos começam a ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a covid-19 já na próxima semana.

A Agência Europeia do Medicamento admitiu esta segunda-feira o reforço da vacinação a partir dos 18 anos. Mas ainda há algumas questões por esclarecer por parte da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo se a terceira dose pode ou não ser dada em simultâneo com a vacina da gripe ou qual o espaço temporal recomendado entre uma e outra e se a terceira dose deve ser da mesma marca que as primeiras ou pode ser diferente.

Os especialistas defendem que é essencial proteger os grupos de maior risco nos quais se regista uma diminuição progressiva da imunidade.

Veja também:

LINKS ÚTEIS