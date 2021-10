Portugal com mais 11 mortes e 731 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 11 mortes e 731 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.019 mortes e 1.073.268 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 29.918 casos, menos 140 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 353 doentes, mais quatro do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 57 doentes, menos três.

Os dados indicam ainda que mais 860 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.025.331 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.154 contactos, menos 1.064 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias voltou esta quarta-feira a descer quer no continente quer a nível nacional

A taxa de incidência nacional desceu para 90,5 casos de infeção por 100 000 habitantes (estava em 94,3). No continente a tendência de descida mantém-se, está agora nos 90,9 casos por 100 000 habitantes (estava em 95,1 casos).

O R(t) nacional mantém-se em 0,91 e no continente em 0,90.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Novos surtos em lares de terceira idade

Um surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Arouca fez duas vitimas mortais. No total, 66 idosos e 8 funcionários testaram positivo à doença.

Em Ferreira do Alentejo, 25 idosos estão infetados, todos eles tinham sido vacinados no nício do ano.

Os Açores estão a preparar a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 "até ao final de outubro", começando pelos lares de idosos, revelou esta quarta-feira à Lusa o secretário regional da Saúde e Desporto.

A Assembleia da República vai ouvir o vice-almirante Gouveia e Melo para um balanço da atividade da `task force´ que coordenou a vacinação contra a covid-19, anunciou esta quarta-feira o presidente da Comissão eventual de acompanhamento da pandemia.

Mais de 4,8 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 233,23 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

