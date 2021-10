Portugal com mais 7 mortes e 704 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 7 mortes e 704 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.034 mortes e 1.074.813 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 29.984, menos 70 em relação a ontem.

As mortes ocorreram na região de Lisboa (3), na região Norte (3) e no Algarve (1). Entre as sete pessoas que morreram, cinco tinham mais de 80 anos, e duas entre 70 e 79 anos.

O boletim da DGS revela que estão internados 321 doentes, menos 11 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 55 doentes, mais 3 do que no dia anterior.

Os dados indicam ainda que mais 767 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.026.795 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.431 contactos, menos 220 relativamente ao dia anterior.