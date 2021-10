Portugal com mais 7 mortes e 327 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais sete mortes e 327 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.048 mortes e 1.075.639 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 30.167 casos, mais 12 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 356 doentes, mais 22 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 58 doentes, mais três.

Os dados indicam ainda que mais 308 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.027.424 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.309 contactos, menos 209 relativamente ao dia anterior.

Dos óbitos registados desde sábado, um ocorreu na região de Lisboa, quatro no Norte, um no Centro e um no Alentejo.

Seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.772), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.863).

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.471 eram homens e 8.577 mulheres.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 577.831 mulheres e 497.067 homens, segundo os dados da DGS, segundo os quais há 741 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as novas infeções destacam-se as faixas etárias dos 20 aos 29 anos (mais 59) e dos 30 aos 39 anos (mais 52), seguidas dos 40 aos 49 (mais 45), 50 aos 59 anos (mais 42), dos 0 aos 9 anos (mais 38), dos 10 aos 19 (mais 26), dos 60 aos 69 anos (mais 25), dos mais de 80 anos (20) e dos 70 aos 79 anos (mais 20).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 112 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 415.531 casos e 7.695 mortos.

A região Norte registou 76 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 412.25 casos de infeção e 5.577 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 55 casos, perfazendo 143.841 infeções e 3.158 mortos.

No Alentejo foram assinalados 41 novos casos de infeção, totalizando 39.479 contágios e 1.032 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 22 novos casos, acumulando-se 43.112 contágios pelo SARS-CoV-2 e 471 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 10 novos casos, somando 12.395 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 11 novos casos, o que eleva para 9.028 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos mantém-se nos 43.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

DADOS DA TAXA DE INCIDÊNCIA E RT

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado esta segunda-feira, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional caiu para 82,9 casos (estava nos 86,5).

Em Portugal continental, a taxa de incidência encontra-se nos 82,7 casos (estava nos 86,7).

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - subiu para 0,95 (estava em 0,92) a nível nacional e em Portugal continental (estava em 0,91).

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Os idosos com 80 ou mais anos e os utentes de lares e de unidades de cuidados continuados começam esta semana a receber a terceira dose da vacina para reforçar a sua imunidade contra o vírus SARS-CoV-2.

Estes dois grupos foram considerados prioritários para receberem este reforço da imunização contra a covid-19, anunciou na sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que definiu que a administração desta terceira dose será, nesta fase, destinada às pessoas com mais idade.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que a dose de reforço será administrada seis meses após a vacinação completa a "pessoas que ficaram com imunidade na primeira série vacinal", sendo agora necessário "passar a imunidade outra vez para o nível ótimo".

Cansaço, visão turva, dores de cabeça ou faltas de memória são algumas das sequelas que quem já esteve infetado com covid-19 sente, meses depois de ter tido a doença.

Os médicos alertam, por isso, para a importância das consultas de acompanhamento depois da doença.

Um cocktail de anticorpos contra a covid-19 fabricado pela AstraZeneca deu resultados considerados positivos nos ensaios clínicos de fase 3, anunciou a farmacêutica em comunicado.

O ensaio clínico do medicamento AZD7442, uma combinação de anticorpos, "conseguiu uma redução estatisticamente satisfatória em casos graves de covid-19 e em mortes pela doença em comparação com o placebo administrado a pacientes não hospitalizados com sintomas leves a moderados", segundo o comunicado à imprensa da AstraZeneca.

Os participantes - 90% estavam em alto risco de desenvolver formas graves de covid-19 -. receberam o tratamento nos cinco dias seguintes ao início dos sintomas e a análise preliminar dos resultados mostra que "o AZD7442 reduziu o risco de desenvolver covid-19 grave ou fatal em 67% dos casos em comparação com os que tomaram um placebo".

Mais de 4,8 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 233,23 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

