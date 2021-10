Portugal com mais 5 mortes e 313 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais cinco mortes e 313 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.138 mortes e 1.085.451 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 31.336 casos, mais 24 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 290 doentes, mais 21 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, mais sete.

Os dados indicam ainda que mais 284 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.035.977 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.124 contactos, mais 321 relativamente a ontem.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional continua a subir, situando-se hoje nos 92,4 casos por 100 mil habitantes assim como o índice de transmissibilidade (Rt) que é agora de 1,06.

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 86,1 para 92,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 86,5 para 92,8 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu de 1,02 para 1,06 a nível nacional e em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Numa entrevista ao jornal Diário de Notícias, a diretora da Direção Geral de Saúde admite o reforço da vacina contra a covid-19 a mais idades e outros grupo sociais, caso seja preciso.

"Não sabemos se vamos ter de fazer esforços a toda a população, se vão ser reforços anuais, quinquenais, de 10 em 10 anos", afirma Graça Freitas.

A diretora geral da Saúde garante o alargamento da terceira dose da vacina contra o novo coronavírus a mais idades e grupos sociais, se a ciência assim o indicar.

Uma equipa de cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausana, na Suíça, descobriu um método para evitar que o coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19, infete outras células, descoberta que pode ser crucial para futuros tratamentos contra a doença.

Os especialistas descobriram como é que certas enzimas transformam ácidos gordos num dos componentes mais importantes do coronavírus SARS-CoV-2, a proteína spike, que é fundamental no processo de infeção de outras células.

A pandemia da covid-19 terminará "quando o mundo decidir acabar com ela", afirmou este domingo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), alegando que estão disponíveis "todas as ferramentas" para combater o vírus SARS-CoV-2.

"A pandemia vai acabar quando o mundo decidir acabar com ela. Está nas nossas mãos, temos todas as ferramentas de que precisamos", salientou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na abertura da Cimeira Mundial da Saúde, que reúne anualmente políticos e profissionais do setor em Berlim.

O responsável da OMS lamentou ainda que o "mundo não tenha usado essas ferramentas com sabedoria", uma vez que as "quase 50 mil mortes por semana" associadas à covid-19 a nível global indicam que "a pandemia está longe de acabar".

Mais de 4,9 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 matou pelo menos 4.945.746 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019 entre mais de 243.563.950 casos de infeção desde o início da pandemia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

