Portugal com mais três mortes e 911 casos de covid-19

Portugal contabiliza este sábado mais três mortes e 911 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.156 mortes e 1.089.888 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 31.452 casos, menos 88 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 318 doentes, menos 13 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 64 doentes, menos um.

Os dados indicam ainda que mais 996 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.040.280 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.239 contactos, mais 71 relativamente a ontem.

Vacinas oferecem maior proteção do que infeção anterior

As vacinas contra a covid-19 oferecem maior proteção do que imunidade resultante de uma infeção anterior, de acordo com um estudo divulgado pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Pessoas não vacinadas que foram infetadas meses antes têm cinco vezes mais probabilidades de contrair covid-19 do que as pessoas com vacinação completa e sem infeção anterior, conclui-se a partir dos dados fornecidos hoje por aquela autoridade de saúde norte-americana.

"Estes dados mostram, com bastante ênfase, que as vacinas conferem maior proteção contra as formas sintomáticas da covid-19", afirmou um médico especialista em doenças infecciosas, Mike Saag, da Universidade do Alabama, em Birmingham, que não esteve envolvido no estudo.

A pesquisa analisou dados de quase 190 hospitais em nove Estados e os investigadores analisaram cerca de 7.000 pacientes adultos que foram hospitalizados este ano com doenças respiratórias ou sintomas semelhantes aos da covid-19.

Cerca de 6.000 desses pacientes foram totalmente vacinados com as injeções da Moderna ou da Pfizer, entre três e seis meses antes do internamento hospitalar, enquanto outros 1.000 não foram vacinados, mas tinham sido infetados com covid-19 no mesmo período temporal.

Cerca de 5% dos pacientes vacinados tiveram teste positivo ao SARS-CoV-2, contra cerca de 9% dos pacientes do grupo não vacinado.

Os investigadores consideraram ainda outros dados, como a idade e a intensidade da circulação do vírus em diferentes áreas para concluir que o grupo não vacinado corria um risco maior de contrair a doença.

O estudo suporta algumas investigações anteriores, incluindo pesquisas que encontraram níveis mais elevados de anticorpos em pacientes vacinados do que noutros que tinham contraído a doença.

Ainda segundo os investigadores, não foram recolhidos dados suficientes para chegar a qualquer tipo de conclusão sobre as vacinas da Johnson & Johnson.

Portugal pode chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes dentro de um a dois meses

Portugal pode ultrapassar a barreira dos 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias dentro de um a dois meses, avança o relatório das "linhas vermelhas" da covid-19, que admite um aumento dos internamentos em cuidados intensivos.

Segundo a análise de risco da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) hoje divulgada, o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 1,08, "indicando uma tendência crescente da incidência de infeções a nível nacional".

"A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes possa ser ultrapassado em um a dois meses", refere o relatório das autoridades de saúde.

O grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu às pessoas entre os 20 e os 29 anos, com 154 casos por 100 mil habitantes, mas verifica-se uma tendência globalmente crescente em todos os grupos etários entre os 20 e os 79 anos.

Os vários indicadores indicam que o país se mantém com uma "atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade reduzida", mas, ao contrário da situação estável da semana anterior, apresenta agora uma "tendência crescente nível nacional".

