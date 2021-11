Portugal com mais 9 mortes e 450 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 9 mortes e 450 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.171 mortes e 1.091.592 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 32.036 casos, mais 96 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 372 doentes, mais 12 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, menos 1 em relação a ontem.

Os dados indicam ainda que mais 345 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.041.385 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 22.457 contactos, menos 67 relativamente a ontem.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 97,4 casos para 101,5 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 97,6 para 101,9 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,05 a nível nacional e em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho ativou o Plano de Emergência Municipal até quarta-feira, com possibilidade de renovação, de modo a controlar a propagação de covid-19, divulgou hoje a autarquia.

De acordo com um comunicado, foi detetada uma situação "de particular vulnerabilidade epidemiológica nos serviços municipais, que se tem vindo a agravar exponencialmente até ao dia de hoje [segunda-feira]".

Dada a esta situação, o Plano de Emergência Municipal foi ativado a partir das 16:30 de segunda-feira.

O Governo da Madeira pondera encerrar a unidade hospitalar dedicada à covid-19 devido ao reduzido número de internados e vai manter a estratégia de controlo na entrada de emigrantes na quadra natalícia, foi anunciado esta terça-feira.

A possibilidade de encerramento das salas dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi avançada pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil na Assembleia Legislativa da Madeira, no decorrer do debate potestativo proposto pelo PSD sobre a vacinação contra a doença na região.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.003.717 mortes em todo o mundo, entre mais de 245 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

OS Estados Unidos são o país com mais mortes (747.033 ), seguidos do Brasil (607.922), Índia (458.880), México (288.464) e Rússia (240.871).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

