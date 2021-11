Portugal com mais 9 mortes e 1.074 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 9 mortes e 1 074 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 101,5 para 104,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 101,9 para 104,4 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,03 a nível nacional e em Portugal continental.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

As visitas aos lares devem ser facilitadas, sem prejuízo de se continuarem a usar meios de comunicação como as videochamadas, e os visitantes têm de apresentar certificado de vacinação ou teste à covid-19.

Segundo a orientação da Direção Geral da Saúde (DGS) que define os procedimentos para as Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e para Unidades de Cuidados Continuados Integrados, atualizada na terça-feira, cada instituição deve comunicar aos familiares e outros visitantes as situações em que decorrem as visitas, "garantindo o acesso e a utilização adequada dos espaços a respetiva higienização e ventilação".

De acordo com a orientação, para a admissão de novos residentes, quem não tem história de infeção nos últimos seis meses deve apresentar teste laboratorial molecular negativo para o vírus SARS-CoV-2.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 247.542.000 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

