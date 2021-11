Portugal com mais quatro mortes e 1.382 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais quatro mortes e 1.382 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.184 mortes e 1.094.048 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 32.480 casos, mais 542 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 357 doentes, menos 27 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 73 doentes, mais 6.

Os dados indicam ainda que mais 836 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.043.384 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.028 contactos, menos 102 relativamente ao dia anterior.

As quatro mortes ocorreram na região de Lisboa. As vítimas mortais tinham entre os 70 e os 79 anos (2) e mais de 80 anos (2).

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 101,5 para 104,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 101,9 para 104,4 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,03 a nível nacional e em Portugal continental.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Taxa de transmissão de covid-19 na Europa é "muito preocupante", diz OMS

A Organização Mundial da Saúde está "muito preocupada" com a taxa de transmissão da covid-19 na Europa, que pode levar a meio milhão de mortes no continente até fevereiro. O aumento de casos é explicado por uma cobertura vacinal insuficiente e pelo relaxamento de restrições.

"Estamos novamente no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano", lamentou o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug, numa conferência de imprensa online. A diferença, hoje, é que sabemos mais e podemos fazer mais".

“A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) se continuarmos nessa trajetória, poderemos ter mais meio milhão de mortes por covid-19 na região até fevereiro”.

CASOS E MORTES AUMENTAM HÁ SEIS SEMANAS

De acordo com seus dados da OMS Europa, as hospitalizações associadas à covid-19 "mais do que duplicaram numa semana".

O número de novos casos por dia tem aumentado há quase seis semanas consecutivas na Europa e o número de novos óbitos por dia aumenta há pouco mais de sete semanas consecutivas, com cerca de 250.000 casos e 3.600 mortes diárias, segundo os dados oficias por país compilados pela AFP.

Os países europeus mais afetados são a Rússia (8.162 mortes nos últimos sete dias), Ucrânia (3.819 mortes) e Roménia (3.100 mortes).

Cavan Images

Profissionais de saúde serão vacinados em breve com a terceira dose

Depois de ter sido pedido esclarecimentos à Direção-Geral da Saúde sobre o reforço da vacinação dos profissionais de saúde, o secretário de Estado da Saúde avançou que, até final da semana, será divulgado como e quando vai decorrer o processo.

Os profissionais de saúde estão mais expostos ao risco, mas ainda não foram vacinados com a terceira dose. Depois da indignação dos médicos, o secretário de Estado da Saúde assegura que está para breve.

Na linha da frente, há profissionais da saúde que foram vacinados há quase um ano e pedem a terceira dose.

