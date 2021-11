Portugal com mais 5 mortes e 1197 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 5 mortes e 1197 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.198 mortes e 1.096.534 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 33.039 casos, mais 172 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 323 doentes, menos 22 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 1-020 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.045.297 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.076 contactos, mais 795 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 104,3 para 106,1 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,04 a nível nacional e 1,03 em Portugal continental.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A monitorização das linhas vermelhas para a covi-19 da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge aponta para um "Rt" de 240 em meados de janeiro, com tendência para ser ultrapassado até final do inverno.

A vacina está a perder força e têm surgido novos surtos, são agora 231, a maioria em escolas e lares. O reforço vacinal para os grupos de risco é cada vez mais necessário.

As pessoas com 75 ou mais anos podem efetuar, no portal covid-19, o autogendamento da terceira dose. A partir de segunda-feira, alarga-se o reforço aos maiores de 70. Para os maiores de 80 vigora a modalidade Casa Aberta.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de de 248.541.400 de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

