Portugal com mais 5 mortes e 1023 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 5 mortes e 1023 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.203 mortes e 1.097.557 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 33 686 casos, mais 647 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 341 doentes, mais 18 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 64 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 371 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.045.668 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.860 contactos, mais 784 relativamente ao dia anterior.

Dados por idade e género

Duas das cinco mortes ocorreram na região de Lisboa, uma na região Norte, uma no Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Três vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e outra entre os 40 e os 49 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.877), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.899).

Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal 9.543 eram homens e 8.660 mulheres.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 588.659 mulheres e 508.144 homens, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 754 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 40 aos 49 anos (mais 168), seguida dos 20 aos 29 anos (mais 159), dos 30 aos 39 anos (mais 131), dos 50 aos 59 anos (mais 125), dos 10 aos 19 (mais 118), dos 60 aos 69 anos (mais 104), dos 0 aos 9 anos (mais 101), dos 70 aos 79 anos (mais 80) e dos mais de 80 anos (mais 37).

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 410 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 423.776 casos e 7.753 mortos.

A região Norte registou 224 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 417.954 casos de infeção e 5.601 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 231 casos, perfazendo 148.571 infeções e 3.190 mortos.

Estas três regiões têm 84,5% dos novos casos de infeção em Portugal nas últimas 24 horas.

No Alentejo foram assinalados 26 novos casos de infeção, totalizando 40.361 contágios e 1.056 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 73 novos casos, acumulando-se 44.461 contágios pelo SARS-CoV-2 e 482 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 53 novos casos, somando 12.975 infeções e 745 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram seis novos casos, o que eleva para 9.459 contágios desde o início da pandemia e 46 mortes devido à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 104,3 para 106,1 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,04 a nível nacional e 1,03 em Portugal continental.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A Ordem dos Médicos diz estar preocupada com a dimuição do ritmo da vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal

A Diretora-Geral da Saúde não concorda com esta avaliação.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.042.330 mortes em todo o mundo, entre mais de 249.431.180 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Links úteis