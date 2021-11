Portugal com mais 6 mortes e 568 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 6 mortes e 568 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.209 mortes e 1.098.125 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 33.852 casos, mais 166 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela que estão internados 360 doentes, mais 19. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, menos 2.

Os dados indicam ainda que mais 396 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.046.064 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.850 contactos, menos 10 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE SOBEM

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 106,1 para 116,9 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 105,6 para 116,4 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu hoje de 1,04 para 1,08 nível nacional.

Em Portugal continental o Rt subiu de 1,03 para 1,08.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta é de 240, nível de risco é de 480)".



"Uma vacina não empata a outra": não é preciso esperar pela vacina da covid-19 para tomar a da gripe

Graça Freitas esclarece que não é preciso esperar para se ser elegível para a imunização contra a covid-19 para tomar a vacina da gripe.

A diretora-geral da Saúde admite que há atrasos da administração da vacina contra a gripe sazonal porque não foram recebidas vacinas suficientes para uma administração em massa.

No entanto, o stock foi já reposto e até este domingo já foram administradas 540 mil doses da vacina contra a gripe.

Em relação à co-administração com a vacina contra a covid-19, Graça Freitas esclarece que não é preciso esperar ser elegível para a imunização contra a covid-19 para levar a vacina da gripe.

Das 900 mil pessoas elegíveis para a terceira dose da vacina contra a covid-19, 344 mil foram vacinadas, que representam 40%

