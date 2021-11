Portugal com mais 8 mortes e 1.816 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 8 mortes e 1.816 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18 242 mortes e 1 106 005 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 36 925 casos, mais 701 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 424 doentes, mais 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 69 doentes, mais 4.

Os dados indicam ainda que mais 1 107 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1 050 838 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 31 618 contactos, mais 2 000 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência e Rt

A nível nacional, a taxa de incidência está nos 134,2 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está nos 133,3 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,15 a nível nacional.

Em Portugal continental o Rt está em 1,15.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Portugal pode ultrapassar dentro de 15 a 30 dias os 240 casos de infeção a 14 dias por 100 mil habitantes, estimam as "linhas vermelhas" da pandemia de covid-19, que alertam para mais procura dos serviços de saúde.

"O Rt (índice de transmissibilidade) apresenta um valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,15) e em todas as regiões", adianta a análise de risco da pandemia divulgada esta sexta-feira, citada pela Lusa.

Segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a manter-se esta taxa de crescimento a nível nacional, "estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes possa ser ultrapassado em 15 a 30 dias".

"O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês", alerta ainda o documento.

O grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu às pessoas do 20 aos 29 anos - com 198 casos por 100 mil habitantes -, mas há uma tendência globalmente crescente na maioria os grupos etários.

O Governo garante que está a fazer tudo para que Portugal esteja preparado para enfrentar uma nova vaga de covid-19. As autoridades de saúde já pediram aos hospitais planos de contingência para fazer face ao previsível aumento de casos nos próximos tempos. Marta Temido, ministra da Saúde, admite que “todos os cenários” estão em aberto.

Os últimos números confirmam o que os especialistas têm vindo a avisar: o país está à beira de uma nova vaga de covid-19. A dimensão e a facilidade em controlar este novo pico está dependente da proteção da população.

A ministra da Saúde admitiu que “todos os cenários” estão abertos em relação à quinta vaga da pandemia e deixou apelos aos maiores de 65 para que tomem a terceira dose e a vacina contra a gripe. Marta Temido advertiu para possibilidade de haver “momentos de constrangimento no acesso” à vacinação nos próximos dias, grantindo que irão procurar melhorar as condições de espera.

O Governo pretende ter todos os cidadãos elegíveis vacinados até 19 de dezembro. Até agora, apenas 450 mil pessoas levaram a dose de reforço, o que corresponde a metade dos que já podiam recebê-la. Para acelerar o processo, este fim de semana há “Casa Aberta” para os maiores de 80 anos.

