Portugal com mais 8 mortes e 974 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 8 mortes e 974 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.265 mortes e 1.108.462 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 38.358 casos, mais 427 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 470 doentes, mais 5 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 76 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 539 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.051.839 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 32.984 contactos, mais 979 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 134,2 para 156,5 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 133,3 e passou para 155,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - estava a 1,15 a nível nacional e hoje está em 1,16.

Em Portugal continental o Rt esava em 1,15, passando para 1,17.

Óbitos por faixa etária e região

As oito mortes registaram-se no Centro (quatro), em Lisboa e Vale do Tejo (duas), no Algarve (uma) e na Madeira (uma).

Segundo a DGS, as vítimas mortais são das faixas etárias entre 70 e 79 anos (duas) e dos idosos com 80 ou mais anos (seis).

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.919), seguido das faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.910) e entre os 60 e os 69 anos (1.663).

Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal, 9.569 eram homens e 8.696 mulheres.

Casos por faixa etária e região

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 40 aos 49 anos (mais 166 casos), dos 20 aos 29 anos (147), dos zero aos nove anos (139), dos 30 aos 39 anos (136), dos 50 aos 59 anos (132), dos 10 aos 19 (75), dos 70 aos 79 (66), dos mais de 80 anos (24) e dos 60 aos 69 anos (10).

O maior número de infeções nas últimas 24 horas ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram notificadas 382, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 427.499 casos e 7.766 mortos. A região Norte registou 266 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 420.638 casos de infeção e 5.620 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 118 casos, perfazendo 151.125 infeções e 3.209 mortos. No Alentejo foram assinalados 46 novos casos de infeção, totalizando 40.815 contágios e 1.056 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 106 novos casos, acumulando-se 45.368 contágios pelo SARS-CoV-2 e 490 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 43 novos casos, somando 13.382 infeções e 77 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020. Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 13 novos casos, o que eleva para 9.635 contágios desde o início da pandemia e 47 mortes devido à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 513.563 homens e 594.134 mulheres, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 765 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

O Governo deve marcar uma nova reunião no Infarmed nas próximas semanas para definir eventuais medidas para "salvar o Natal". O número de casos diários de covid-19 está a subir desde o início do mês e há especialistas que dizem que Portugal já entrou numa quinta vaga.

Segundo a imprensa de hoje, o encontro com os peritos e principais responsáveis deve acontecer ainda este mês de novembro.

A data final está dependente do Governo mas esta foi a janela temporal desenhada na última reunião no Infarmed, há cerca de dois meses, quando o país aliviou grande parte das restrições.

De acordo com os últimos números divulgados, este domingo, foram registadas 1483 novas infeções e morreram 15 pessoas. É o número mais alto de vítimas mortais desde o final de agosto.

Com mais de mil novos casos pelo sexto dia consecutivo, é cada vez mais certo que o país está a entrar na quinta vaga da pandemia.A nova vaga poderá ter menos impacto, sobretudo na mortalidade e nos internamentos, por causa das vacinas, contudo, essa proteção não é total.

O reforço vacinal contra a covid-19 aos profissionais de saúde arranca esta segunda-feira e juntam-se aos cidadãos com mais de 65 anos. Portugal conta com mais de meio milhão de doses de reforço.

A próxima fase de reforço da vacina contra a covid-19 é destinada aos profissionais do setor social e também aos bombeiros envolvidos no transporte de doentes.

Em Portugal, as terceiras doses começaram a ser administradas há um mês a pessoas com mais de 80 anos, num processo de vacinação conjunto contra a gripe e a covid-19.

MAIS DE 5 MILHÕES DE MORTOS NO MUNDO

A covid-19 provocou pelo menos 5.062.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 250.819.970 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Há já vários países europeus a avançar com medidas para travar a quinta vaga da pandemia, como novos confinamento e outras medidas restritivas dado o aumento do número de novas infeções e vítimas mortais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

