Portugal com mais 14 mortes e 2.560 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 14 mortes e 2.560 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18 353 mortes e 1 126 318 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 45 770 casos, mais 11 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 649 doentes, mais 21 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 93 doentes.

Os dados indicam ainda que mais 2 535 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1 062 195 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 47 358 contactos, mais 2 428 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 191,2 para 228,9 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 190,9 e passou para 228,8 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu de 1,17 para 1,19. Em Portugal continental o Rt subiu de 1,18 para 1,20.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

O primeiro-ministro, António Costa, recusou esta terça-feira antecipar novas medidas para conter a pandemia de covid-19, remetendo um eventual anúncio para quinta-feira, quando se reúne o Conselho de Ministros, e depois de consultados os partidos.

"Hoje não é dia de falar, hoje é dia de ir ouvir os partidos, amanhã continuar a ouvir os partidos e quinta-feira falarei", disse António Costa quando questionado sobre a pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro recebe, entre hoje e quarta-feira, os partidos com representação parlamentar sobre a situação epidemiológica em Portugal, num momento em que o país regista um crescimento das taxas de incidência e de transmissão (Rt) da covid-19, antes de o Governo aprovar medidas contra a covid-19, o que poderá acontecer no Conselho de Ministros de quinta-feira.

António Costa vai reunir-se esta terça-feira com a Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN, CDS-PP, PCP e BE.

Uma pastilha elástica pode reduzir a propagação do novo coronavírus ao reduzir a carga viral na saliva, revelam cientistas norte-americanos.

Uma pastilha elástica experimental com uma proteína que "apanha" as partículas do novo coronavírus tem o potencial de diminuir a quantidade de vírus na saliva e de ajudar a impedir o contágio quando pessoas infetadas estão a falar, respirar ou a tossir, acreditam os cientistas.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 5.156.563 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 257.514.640 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus no mesmo período a nível mundial, indicou a AFP no balanço feito até às 11:00 de hoje com base em fontes oficiais.

Na segunda-feira, registaram-se 6.340 mortes e 523.922 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram a Rússia (1.243), Estados Unidos (1.226) e Ucrânia (720).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 772.344 mortes e 47.888.192 casos, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 612.782 mortes e 22.019.870 casos, a Índia com 466.147 mortes (34.526.480 casos), o México com 292.524 mortes (3.864.278 casos) e a Rússia com 266.579 mortos (9.400.835 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 609 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bulgária (392), Bósnia (375), Montenegro (359), Macedónia do Norte (358), Hungria (343) e República Checa (302).

Em termos de regiões do mundo, América Latina e Caraíbas totalizaram 1.535.307 mortes para 46.476.913 casos, Europa 1.490.339 mortes (81.407.469 casos), Ásia 890.793 mortes (56.864.674 casos), Estados Unidos e Canadá 801.851 mortes (49.655.914 casos), África 221.685 mortes (8.588.102 casos), Médio Oriente 213.376 mortes (14.225.155 casos) e Oceânia 3.212 mortes (296.415 casos).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

