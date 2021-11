Portugal com mais 12 mortes e 3.364 casos de covid-19

Portugal contabiliza este sábado mais 12 mortes e 3.364 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.405 mortes e 1.139.810 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 51.689 casos, mais 809 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 708 doentes, mais 3 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 104 doentes, mais 4

Os dados indicam ainda que mais 2.543 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.069.716 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 59.582 contactos, mais 2.985 relativamente ao dia anterior.

Das 12 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, uma na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

POR REGIÕES

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.159 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 438.045 casos e 7.816 mortes.

Na região Norte, registaram-se mais 944 casos, totalizando 429.333 e 5.642 óbitos desde o início da pandemia.

Foram contabilizados mais 720 casos de covid-19 na região Centro, que tem agora um total acumulado de 157.964 infeções e 3.247 mortes.

O Algarve notificou mais 294 casos, acumulando 47.979 contágios e 502 óbitos, e há mais 114 novos casos no Alentejo, que soma 42.125 contágios e 1.061 mortos desde março de 2020.

Já a região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 122 novos casos, somando 14.344 infeções e 89 mortes, e os Açores mais um novo caso, totalizando 10.020 contágios e 48 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

INCIDÊNCIA DO VÍRUS AUMENTA E RT BAIXA LIGEIRAMENTE

A taxa de incidência do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional voltou a registar um aumento significativo, passando de de 251,1 para 279,8 casos por 100 mil habitantes.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, passando de 251,3 para 280,2 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - registou um ligeiro decréscimo a nível nacional de 1,20 para 1,19 entre quarta-feira e esta sexta-feira, mantendo-se em 1,20 ao nível de Portugal continental.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

O QUE SE SABE SOBRE A NOVA VARIANTE

A variante Omicron do coronavírus que causa a covid-19 tem um grande número de mutações genéticas, algumas das quais preocupantes, e dados sugerem um risco acrescido de reinfeção por comparação com outras variantes do SARS-CoV-2.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a nova variante B.1.1.529, identificada pela primeira vez na província de Gauteng, na África do Sul, como variante "de preocupação" e designou-a pelo nome Omicron, letra do alfabeto grego.

Segundo a OMS, esta estirpe, que já "migrou" para Bélgica, Israel, Hong Kong (Região Administrativa da China) e Botswana, tem "um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes".

Dados preliminares sugerem, de acordo com a OMS, "um risco acrescido de reinfeção" com a nova estirpe do SARS-CoV-2, por comparação com outras variantes de preocupação.

Por definição, as variantes de preocupação estão associadas ao aumento da transmissibilidade ou virulência ou à diminuição da eficácia das medidas sociais e de saúde pública, dos diagnósticos, vacinas e tratamentos.

Um relatório da Rede para Vigilância Genómica da África do Sul refere que a variante B.1.1.529 tem mais de 30 mutações na proteína da espícula (a "chave" que permite ao vírus entrar nas células humanas).

Moderna quer desenvolver dose de reforço para nova variante

A Moderna quer desenvolver uma dose de reforço específica para a nova variante. Reconhece que a Omicron é preocupante.

Diz que já iniciou os trabalhos e promete concluí-los rapidamente.

A Johnson & Johnson e a AstraZeneca estão também a testar a eficácia das vacinas.

Hassene Dridi

LINKS ÚTEIS