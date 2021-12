Portugal com mais 15 mortes e 5.286 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 15 mortes e 5.286 casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que reportou mais novos contágios nas últimas 24 horas (1.796), seguindo-se o Norte (1.600), o Centro (1.315), o Algarve (338) e o Alentejo (122).

Das 15 mortes, cinco ocorreram no centro, quatro em Lisboa e Vale do tejo, três no Algarve, duas no Norte e uma no Alentejo.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.587 mortes e 1.177.706 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 62.834 casos, mais 2.250 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 917 doentes (menos 19 em relação à véspera), dos quais 138 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco do que ontem).

Os dados indicam ainda que mais 3.021 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.096.285 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 82.077 contactos, mais 2.539 relativamente ao dia anterior.

Incidência continua a subir

No boletim desta quarta-feira, a DGS atualizou os dados da matriz de risco. A incidência mantém a tendência de subida, chegando aos 438,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional, e aos 442,1 casos por 100 mil habitantes no continente. Recorde-se que, na última atualização feita na segunda-feira, a incidência era de 410,4 casos a nível nacional e de 413,9 contágios no continente.

Destaque também para o Rt (índice de transmissibilidade) que esta quarta-feira registou uma ligeira subida a nível nacional, passando de 1,10 para 1,11. No continente, o Rt manteve-se em 1,11.

Vacinas são eficazes contra Ómicron

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou na terça-feira que as vacinas são eficazes contra a nova variante Ómicron, detetada na África do Sul, ao protegerem os infetados de doença grave.

"Não há razão para duvidar" de que as vacinas atuais protegem os doentes infetados com Ómicron contra formas graves de covid-19, indicou esta terça-feira o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS, Michael Ryan, numa entrevista à France-Presse.

"Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso" com a Ómicron, disse Michael Ryan, frisando que se está no início de estudos de uma variante detetada apenas a 24 de novembro e que desde então foi registada em cerca de 40 países.

O número de casos associados à variante Ómicron em Portugal subiu para 37 em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), que colocam a hipótese de circulação comunitária desta variante no país de uma forma residual.

"Se vacinarmos as crianças, podemos evitar 13.500 infeções nos próximos quatro meses"

Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e membro da Comissão Nacional de Vacinação, avança que podem ser evitadas 13.500 infeções de covid-19 em quatro meses, em crianças dos cinco aos 11 anos.

"Estimámos o número de crianças que evitaríamos que fossem infetadas num horizonte de quatro meses, quantas seriam hospitalizadas e quantas das hospitalizadas dariam entrada nos cuidados intensivos. Temos uma estimativa média de que evitaremos nos próximos quatro meses, se vacinarmos as crianças, 13.500 infeções, 50 hospitalizações e cinco entradas em cuidados intensivos de crianças dos cinco aos 11 anos", acrescenta.

