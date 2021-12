Portugal com mais 23 mortes e 3.588 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 23 mortes e 3.588 casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estão ativos 65.130 casos no país, mais 2.296 em relação a quarta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 961 doentes (mais 44 em relação a ontem), dos quais 142 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

Os dados indicam ainda que mais 1.269 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.097.554 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 83.528 contactos, mais 1.451 relativamente ao dia anterior.

O Norte é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.161), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (1.104), o Centro (723), o Algarve (371) e o Alentejo (126).

Das 23 mortes, 11 ocorreram no Norte, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e outras três no Algarve e duas no Alentejo.

Na região Norte registaram-se 442.274 infeções e 5.687 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 167.664 infeções e 3.284 mortes.

O Algarve totaliza 51.078 contágios e 541 óbitos e o Alentejo soma 43.331 casos e 1.069 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 76 novos casos, somando 15.538 infeções e 110 mortes, e os Açores registou 27 novos contágios, totalizando 10.352 e 49 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Os pais estão divididos sobre a vacinação de crianças contra a covid-19. Há dúvidas que persistem e, por isso, a SIC foi ouvir uma pediatra e um cardiologista.

Em que é que a dose pediátrica é diferente da dos adultos? Quais os efeitos adversos nas crianças? As eventuais inflamações são reversíveis? A que sintomas é que os pais devem estar atentos? Os pais podem dar paracetamol aos filhos depois da vacina? E pode ser tomada ao mesmo tempo que outras do plano nacional de vacinação? Estas são algumas das questões esclarecidas pelos especialistas.

As primeiras doses para vacinar os mais novos devem começar a chegar na próxima segunda-feira e não deve demorar até que se inicie o processo de vacinação.

A esta faixa etária vai ser administrada a vacina da Pfizer/BioNTech em duas doses, com um intervalo de três semanas.

