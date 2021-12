Portugal com mais 16 mortes e 3.742 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 16 mortes e 3.742 casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estão ativos 64.499 casos, menos 631 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 947 doentes (menos 14 em relação a ontem), dos quais 137 em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

Os dados indicam ainda que mais 4.357 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.101.911 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 86.769 contactos, mais 3.241 relativamente ao dia anterior.

INCIDÊNCIA CONTINUA A SUBIR

No boletim desta sexta-feira, a DGS atualizou os dados da matriz de risco. A incidência mantém a tendência de subida, chegando aos 457,7 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e aos 462,5 casos por 100 mil habitantes no continente. Recorde-se que, na última atualização feita na quarta-feira, a incidência era de 438,4 casos a nível nacional e de 442,1 contágios no continente.

Destaque também para o Rt (índice de transmissibilidade) que esta sexta-feira se mantém nos 1,11 a nível nacional e em Portugal continental.

Questionado sobre a gravidade da variante Ómicron, Constantino Sakellarides, antigo diretor-geral da Saúde, diz que há três aspetos a considerar: transmissibilidade, doença e vacina.

Em entrevista na Edição da Noite, refere que, de acordo com os dados disponíveis, parece ser mais transmissível que a variante Delta.

No entanto, não provoca doença mais grave:

"Os dados da África do Sul tendiam a mostrar que não apareciam casos graves em grande número, uma informação recebida com reserva porque a população infetada era muito jovem. (...) Os Estados Unidos confirmam que não parece provocar doença mais séria, mais grave que a Delta".

