Portugal com mais 13 mortes e 3.879 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 13 mortes e 3.879 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.658 mortes e 1.194.288 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 68.117 casos, mais 2.469 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 964 doentes, mais 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 143 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 1.397 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.107.513 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 89.920 contactos, mais 784 relativamente ao dia anterior.

Novo máximo: quase 200 mil testes à covid feitos num só dia



Na sexta-feira foi atingido o valor mais alto de testes à covid feitos num só dia, quase 200 mil. A subida dos casos e a gratuitidade dos testes fizeram disparar a procura. Nas últimas três semanas, testou-se mais do que em todo o verão.



Mais de 5,2 milhões de mortes no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

