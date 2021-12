Portugal com mais 11 mortes e 5.800 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 11 mortes e 5.800 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.698 mortes e 1.205.993 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 67.960 casos, mais 2.203 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 967 doentes (mais 14 do que ontem), dos quais 150 em unidades de Cuidados Intensivos, mais oito do que na véspera.

Os dados indicam ainda que mais 3.586 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.119.335 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 92.620 contactos, mais 911 relativamente ao dia anterior.



Taxa de incidência continua a subir

A nível nacional, a incidência está em 508,8 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está agora em 514,4 casos por 100 mil habitantes. Números que, quando comparados com a última atualização feita na segunda-feira, indicam que a incidência continua com tendência crescente.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - é hoje de 1,08 quer a nível nacional, quer no continente, o que corresponde a uma ligeira descida (era de 1,09 na segunda-feira).

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

A presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Lelita Santos, considera que, nesta quinta vaga da covid-19, a pressão sobre os hospitais está a ser menor.

"Embora existam muitos casos não há uma pressão tão grande como houve nas outras vagas nos hospitais", revela. "Há mais internamentos e mais doentes nas urgências mas não estamos tão pressionados como estivemos" nas outras vagas



Segundo a OMS, a nova variante está a propagar-se de forma muito rápida. Em Portugal, foram confirmados 69 casos e as autoridades admitem que possa existir já uma transmissão comunitária alargada.

A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que a Ómicron deverá ser a variante da covid-19 dominante na Europa já em meados de janeiro, mas sublinhou que a União Europeia está agora mais bem preparada para combater a pandemia.

Intervindo no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, num debate sobre o Conselho Europeu de quinta-feira e o combate à pandemia da covid-19, Ursula von der Leyen começou por afirmar que encara a presente situação com sentimentos mistos, "de preocupação e confiança".

Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para a propagação muito rápida, a um ritmo sem precedentes, da variante Ómicron do coronavírus que causa a covid-19.

Já hoje, a OMS admitiu que as vacinas poderão ser menos eficazes contra Ómicron.

Mais de 5,3 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

