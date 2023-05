Alerta novas burlas: sabe como identificar e agir perante uma fraude?

A EDP já avisou sobre uma nova burla que anda a circular nas redes de comunicação dos cidadãos portugueses, da mesma forma que as autoridades já avisaram de uma nova vaga de mensagens fraudulentas através do método comum “olá mãe, olá pai”.

“Nestas mensagens, os agentes criminosos abordam as vítimas com o propósito de as convencer de que são seus filhos e perderam, ou danificaram o respetivo telefone, estando por isso a utilizar um número novo, provisório ou emprestado. O processo acaba sempre em pedidos de realização de pagamentos a favor de terceiros”.

Como identificar fraude?

No caso da EDP, a empresa esclareceu que “nunca contacta proativamente o cliente para recolher informações sobre dados bancários”. Da mesma forma, quando for necessário o débito direto para pagar as contas na EDP, a empresa apenas solicita o IBAN e nunca o número de cartão de crédito e a sua respetiva validade.

Quando em outubro e novembro de 2022 o Millennium BCP alertou para várias burlas, que também usavam o nome do banco para extrair dinheiro às vítimas.

As campanhas criminosas consistiam em mensagens a dizer que havia “informações incorretas” sobre os dados pessoais no banco, fraude com instalação de software malicioso, através do email, avisos de burla por WhatsApp, que é igual ao caso da EDP e a fraude que alertava para a desativação de todos os acessos, através do email, também.

Como agir?

O Ministério Público aconselha que “se avalie cautelosamente” as mensagens que se recebem e recomendam para não se responder, ignorar até comunicarem às autoridades o sucedido.

O Banco de Portugal também tem dicas para agir perante uma fraude:

Contacte imediatamente a instituição que lhe presta serviços bancários ou de pagamento. Consulte aqui a lista de contactos dos emissores de cartões bancários ;

Peça o cancelamento das credenciais de acesso ao homebanking ou do cartão;

Faça uma participação às autoridades (PSP, GNR, PJ ou Ministério Público).

Tipos de fraude e burlas

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, existem três tipos de burla:

online: através de pagamento eletrónico, MBWay, compras online de marcas em empresas desconhecidas

bancária: phishing e pharming

clássica: esquema pirâmide, ofertas não solicitadas, fraude de pagamento adiantado, veículo inexistente, curas milagrosas, dietas falsas, leilões na internet.

Na maioria dos casos, as autoridades aconselham a:

nunca aceitar ofertas não solicitadas

não fornecer dados pessoais ou profissionais a alguém que não esteja identificado

regularmente atualizar o antivírus do computador

alterar a palavra-passe com frequência

não clicar em links duvidosos, especialmente que parecem remeter para o site do seu banco enviado por email e muitos outras ações.

Para mais informações e cuidados a tomar consulte o site da GNR aqui: Burlas e precauções.