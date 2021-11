O número de vítimas de violência doméstica continua a ser chocante. Só nos primeiros nove meses do ano já morreram 19 pessoas.

No mesmo período, mais de 31 mil foram atendidas e 2.000 acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

Na segunda-feira, e a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (que se assinala a 25 de novembro), o Governo lança uma nova campanha de divulgação e sensibilização que tem como objetivo "transmitir confiança a cada mulher, na sua luta, e à sociedade em geral, no combate a este crime".

