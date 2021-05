Hoje no Jornal da Noite

A província de Cabo Delgado, em Moçambique, podia ser um paraíso, mas há mais de 3 anos e meio que é um autêntico inferno.

Os ataques terroristas já fizeram mais de 2.500 mortos e mais de 700 mil deslocados.

"Entre o céu e o inferno" é o título da Grande Reportagem desta terça-feira, emitida no Jornal da Noite.

Terra de abundância de recursos e beleza naturais, a Grande Reportagem vai olhar para as causas, as consequências e as respostas a esta guerra.