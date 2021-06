Plataforma Salvar Cabo Delgado realiza marcha em Lisboa até à embaixada moçambicana

A plataforma Salvar Cabo Delgado realiza hoje uma marcha entre a sede da CPLP e a embaixada de Moçambique, em Lisboa, pretendendo "manifestar a solidariedade dos povos lusófonos para com as vítimas dos ataques" na província moçambicana.

A marcha decorre no dia em que se assinalam 46 anos desde a independência de Moçambique, em 25 de junho de 1976.

A iniciativa tem início marcado para as 14:00 junto da sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa, e passará pela Avenida da Liberdade, prevendo chegar à embaixada de Moçambique em Portugal pelas 15:00.

A plataforma Salvar Cabo Delgado, que em abril realizou também uma vigília junto da sede da CPLP, pretende "manifestar a solidariedade dos povos lusófonos para com as vítimas dos ataques em Cabo Delgado e sensibilizar a sociedade civil para o drama que ali se vive".

A plataforma conta ainda entregar uma carta ao embaixador moçambicano em Portugal, Joaquim Bule.

Na missiva, a organização da marcha refere que a situação em Cabo Delgado exige "a maior atenção, solidariedade e empenho" de todos.

"Não podemos aceitar que a província moçambicana se torne mais uma vítima do fundamentalismo (pretensamente) religioso e do terrorismo. Exortamos, pois, o Governo da República de Moçambique a solicitar o empenhamento de toda a CPLP (...), de modo a, no imediato, pacificar o território, bem como (...) a promover, com esse apoio internacional, um maior desenvolvimento da região, para benefício de toda a população aí residente", concluem na carta.