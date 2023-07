Vodafone Paredes de Coura

Quem tudo começou

Foi num reencontro com amigos na terra natal que João Carvalho imaginou e fez nascer o festival Vodafone Paredes de Coura. Com pouco mais de uma semana para fazer tudo acontecer, só faltou mesmo planear qual dos amigos se encarregaria de limpar o recinto no final da primeira edição...