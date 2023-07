Paredes de Coura no mapa

Decorria o ano de 1993, quando a 1.ª edição do festival que iria marcar para sempre a vila de Paredes de Coura estava prestes a começar. Quando a banda Ecos da Cave recebeu a proposta para atuar, o baterista não hesitou em aceitar, mas ficou com uma questão: “Onde é Paredes de Coura?” De mapa na mão, percebeu logo no primeiro dia do festival que iria voltar por muitos e mais anos. José Costa recupera esta e outras histórias no documentário que celebra o 30.º aniversário do Vodafone Paredes de Coura.