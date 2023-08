De espetador a DJ, David Moreira recorda, com um sorriso, os tempos em que empurrava o carro pela rampa íngreme do campismo, mas também as memórias que tem no Taboão. “União”, “magia” e “felicidade contagiante”, são as palavras que David Moreira escolhe para descrever o que se consegue sentir sempre em Paredes de Coura, em mais um episódio do documentário especial que assinala o 30.º aniversário do festival.