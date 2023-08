Do Seixal para o "Couraíso"

Vasco e Tomás, da banda seixalense Sogranora, dizem que é no Vodafone Paredes de Coura que ouvem sonoridades diferentes, que os inspiram, onde se sentem em comunidade com outros artistas e conhecem outros mundos. O facto de terem sido reconhecidos pelo público pela primeira vez no Taboão, ainda por cima enquanto se afundavam num barco insuflável, também os ajudou a criar um carinho especial pelo festival...

Vasco e Tomás são convidados do documentário especial SIC que celebra o 30.º aniversário do Vodafone Paredes de Coura.