Marcado para sempre

Com dez anos de Vodafone Paredes de Coura nas costas, Alexandre Carvalho já se considera um pouco Courense. Assim que o festivaleiro pisou o anfiteatro natural do recinto e sentiu a energia do “Couraíso”, teve de eternizar o momento. A escolha mais comum seria tirar uma fotografia, mas Alexandre preferiu a agulha e a tinta no braço. Da tatuagem não se arrepende. Mas arrepende-se de ter faltado a alguns concertos porque estava a chover. Hoje já tem outros rituais como ir várias semanas, levar várias tendas e... dançar à chuva.