Viva a música

Bruno Barros vai ao Vodafone Paredes de Coura pela música, pela curadoria, pela antecipação de bandas, pela descoberta. Antes, talvez fosse também pelo campismo, mas desde que a chuva lhe levou a tenda prefere outras abordagens, mais confortáveis. Ficaram as memórias e ficaram os amigos – na altura desconhecidos – que o acolheram noutras tendas.

Histórias de sobrevivência, com lama à mistura, em mais um episódio do documentário especial SIC que celebra a passagem do 30.º aniversário do Vodafone Paredes de Coura.