Vodafone Paredes de Coura

Visão artística

Hugo Lima é o convidado de mais um episódio do documentário especial SIC que assinala o 30.º aniversário do festival. Hoje fotógrafo oficial do Vodafone Paredes de Coura, já conhecia bem o “Couraíso”, mas em 2005 começou a vê-lo com outro olhar, através de uma lente com mais definição.