Hélio Morais, músico dos Linda Martini, estreou-se no Vodafone Paredes de Coura a atuar e a conexão foi instantânea. A estreia não podia ter corrido melhor – o público manteve-se a cantar após o fim do concerto mesmo quando a banda já estava em arrumações. Como espetador Hélio não mudaria nada e como artista muito menos. O músico descreve o anfiteatro natural como “avassalador” e essa sensação de ver o rosto do público como algo inexplicável.