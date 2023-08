Cerca de 80 mil festivaleiros passaram pelo recinto do Paredes de Coura

A organização do Vodafone Paredes de Coura faz um balanço positivo da edição que celebra os 30 anos. Em 2024, o festival regressa de 14 a 17 de agosto.

O poder da voz de Lee Fields invadiu Paredes de Coura com um espetáculo que contagiou e fez vibrar milhares de pessoas. Regressa a Portugal com toda a energia para abrir o palco principal no último dia de uma edição que surpreendeu o público.

Ao longo dos quatro dias de festival, segundo a organização, passaram cerca de 80 mil pessoas pelo recinto.

“Menos do que na edição anterior, mas vínhamos de uma pandemia, portanto o festival teve esse acréscimo. Foi uma edição de grande sucesso”, afirmou João Carvalho.

Para o ano há mais e já há datas. Em 2024, o Vodafone Paredes de Coura decorre de 14 a 17 de agosto. O cartaz está em preparação.