E vivem felizes no "Couraíso"

Desde que o pedido de namoro surgiu no Vodafone Paredes de Coura, o Taboão rapidamente se transformou no palco de uma grande história de amor. Entre mergulhos gelados e abraços calorosos, o casal Tiago e Mariana assinalou o primeiro ano de noivado à beira-rio, com um piquenique, num ano em que a pandemia impediu a realização do festival. A timidez não impediu que protagonizassem uma sessão de noivado no “Couraíso”, onde foram fotografados com o protagonismo de rock stars, e hoje têm um filho que herdou essa forte ligação à música.

As histórias de Mariana e Tiago em mais um episódio do documentário especial SIC que assinala o 30.º aniversário do Vodafone Paredes de Coura.