João Vasconcelos emociona-se, arrepia-se e renasce a cada edição. Neste episódio destaca alguns dos trabalhos mais marcantes do Canal180 no Vodafone Paredes de Coura e também os seus pequenos rituais, como descer até ao rio sempre que chega. Para além disso discute-se como é que um festival em Paredes de Coura se mantém ao longo de 30 anos. Para João tem a ver com a dedicação, a estimulação da cultura e... as restantes pode ver neste episódio.