Wilco e Lorde fecharam as atuações do palco principal do Vodafone Paredes de Coura

O festival Vodafone Paredes de Coura chegou ao fim. Na última noite os cabeças de cartaz como Wilco e Lorde fecharam as atuações do palco principal.



Foi o festival mais bonito e uma das melhores edições de sempre. Quem o diz é o diretor do Vodafone Paredes de Coura, apesar do cartaz com nomes menos conhecidos. este ano também recebeu menos pessoas do que o anterior, nos 4 dias foram 80 mil festivaleiros...

Apesar da chuva ter marcado o penúltimo dia, na última noite deu tréguas para os concertos dos animados britânicos Sleaford Mods.

Dez anos depois da última passagem por Portugal, os americanos Wilco regressaram para tocar rock alternativo no anfiteatro natural da música para superar as expectativas do público

No derradeiro dia de concertos em Paredes de Coura, a cabeça de cartaz foi a jovem artista Lorde que encerrou as atuações…mas não autorizou a captação de imagem do concerto