ILoF quer diagnosticar Alzheimer e produzir medicamentos personalizados

A tecnologia desenvolvida pela ILoF poderá trazer benefícios no diagnóstico de doenças e na criação de medicamentos personalizados, mas não é para o público comum.

Através da junção da técnica de análise fotómica – através da luz – e algoritmos de inteligência artificial, a equipa consegue diagnosticar situações de Alzheimer e espera poder trabalhar noutras doenças em breve.

A ideia surgiu de uma tese de doutoramento de um dos membros da startup. Joana Paiva trabalhou durante cinco anos num projeto que permitisse analisar as amostras sanguíneas dos pacientes através da luz. Agora, a equipa tem parcerias com vários hospitais nacionais - como o hospital de Braga, o hospital São João e o Amadora-Sintra - e internacionais.

“Decidimos tentar levar o projeto para o mercado”, explica Luís Valente, CEO da ILoF. “Queremos cortar no tempo e no custo que é necessário para produzir medicamentos personalizados. Reconhecemos que as doenças são complexas e que os medicamentos não funcionam para toda a gente.”