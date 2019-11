As longas filas para entrar na Web Summit

Há 70.469 participantes de 163 países registados. A maioria vem do Reino Unido, Alemanha, Brasil e Estados Unidos.

Os bilhetes estão esgotados desde sexta-feira.

Fazem ainda parte do evento 2.150 "startup" e 239 parceiros. Segundo a organização, o número de participantes “superou as projeções para a edição deste ano".

A Web Summit começa esta segunda-feira e estende-se por quatro dias, até quinta-feira. Entre os nomes que marcam presença neste dia de inauguração destacam-se Paddy Cosgrave, CEO da cimeira, Edward Snowden, presidente da Freedom of the Press Foundation, Jaden Smith, cofundador da 501CTHREE.org & JUST water, Guo Ping, presidente da Huawei, e Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.