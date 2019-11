Fernando Medina diz que Lisboa será uma cidade de "empreendedores e cientistas"

De acordo com a Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, disse esta segunda-feira que Lisboa será "uma cidade de empreendedores e cientistas" nos próximos três dias da Web Summit, apontando a capital portuguesa como "aberta e tolerante".

"Vão encontrar uma das cidades mais abertas que poderão encontrar em todo o mundo", realçou Fernando Medina, na cerimónia de abertura da cimeira de tecnologia Web Summit, em Lisboa.

O autarca discursou após o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e ao lado do cofundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave.

No discurso de boas-vindas aos cerca de 70 mil participantes na cimeira tecnológica, Fernando Medina apresentou Lisboa como uma cidade que "viaja através da inovação" e que uma das melhores demonstrações é a Web Summit. Fernando Medina recordou também algumas conversas com Paddy Cosgrave, há cerca de quatro anos, quando se discutia a realização do evento em Lisboa.

"Paddy juntou-se a nós (...) e nos últimos anos criámos um enorme progresso de inovação e transformação [em Lisboa] ", referiu o autarca socialista, adiantando que os milhares de participantes também vão encontrar uma cidade comprometida com as alterações climáticas, fazendo alusão à Capital Verde Europeia 2020.

A cerimónia de abertura da cimeira tecnológica ficou marcada por um atraso de 15 minutos devido ao reforço do controlo de segurança.No início do evento, o cofundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, agradeceu às forças de segurança portuguesas, que decidiram à última hora reforçar o controlo de mochilas.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e quinta-feira.

