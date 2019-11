Web Summit conta com mais de 70 mil participantes

A organização da Web Summit anunciou nesta segunda-feira que estão registados 70.469 participantes de 163 países, sendo que quase metade (46,3%) são mulheres, um novo recorde do evento que decorre em Lisboa.

"O evento vai receber 70.469 participantes de 163 países, com um grande número de visitantes vindos do Reino Unido, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, entre outros", refere a Web Summit. "Este ano a paridade de género também superou todas as edições da Web Summit, com 46,3% de participantes mulheres", adianta.