A plataforma que quer monitorizar o que é construído nas cidades

A Cityoo é uma das muitas startups portugueses presentes na quarta edição da Web Summit, em Lisboa. O objetivo da plataforma é monitorizar o ambiente das cidades, nomeadamente aquilo que é construído, através de imagens satélite.

O software é dedicado às entidades gestoras do território, que vão poder perceber as alterações feitas nesse espaço. É feita uma comparação das imagens – atualizadas a cada cinco dias -, e dado o alerta às entidades, no caso de existir uma alteração. Depois, cabe às entidades verificar a “legalidade ou ilegalidade” da nova construção ou alteração.

Em entrevista à SIC Notícias, Rita Januário explica que o acesso à plataforma será feito através de um login e password, e lá vão encontrar todos os alertas das alterações existentes em determinado local.

“(Existe) um sem fim de atividades dentro da plataforma que podem ajudar a fazer a gestão dessas alterações.”

O software ainda não está em utilização, mas a empresa já tem possíveis interessados no produto, que espera lançar no primeiro semestre de 2020.

A Cityoo está na Web Summit em busca de visibilidade e, por consequência, investimento fundamental para o desenvolvimento.