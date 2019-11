"aLocal": um assistente de texto para ajudar viajantes

Todos os anos milhares de startups visitam a Web Summit à procura de exposição e investimento para os seus projetos. A "aLocal" é uma delas, um protótipo de um assistente de texto para ajudar viajantes que, para já, funciona apenas em Lisboa.

A ideia de Inês Meireles surgiu há cerca de um ano, durante uma viagem a Tóquio. Queria descobrir quais os melhores restaurantes e sítios para visitar, mas o excesso de informação e o facto de se encontrar dispersa não ajudaram.

Para combater isso, criou a startup "aLocal", um assistente de texto que funciona através do Messenger, no Facebook, e que dá respostas automatizadas às questões dos utilizadores. Quando falha, há a possibilidade de falar com um humano.

A longo prazo o objetivo é expandir para fora de Lisboa.